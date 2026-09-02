Özel okullarda ek ücret faturası! Velilerin cebine 200 bin liraya varan yük
Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde bazı özel okulların kitap, yardımcı kaynak ve kırtasiye malzemelerini paket adı altında yüksek bedellerle velilere sunduğu belirtiliyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, velilerin talebi dışında bu hizmetlerin zorunlu tutulamayacağını belirterek, “Ödemek istemeyen veliler baskı altına alınıyorsa Milli Eğitim Bakanlığına şikayetlerini CİMER üzerinden kolayca aktarabilirler” dedi.