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Altın piyasasında savaş riski ve enerji krizi: Gram altında yeni dengeler ne olacak?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Altın piyasasında savaş riski ve enerji krizi: Gram altında yeni dengeler ne olacak?

Altın piyasalarında yaşanan sert dalgalanmalar ve jeopolitik risklerin emtia fiyatları üzerindeki etkisi tüm hızıyla sürüyor. Ons ve gram altın fiyatlarındaki son durumu değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, savaş riski fiyatlaması, küresel enerji krizi ve merkez bankalarının hamlelerine dikkat çekerek A Haber’de yatırımcılar için kritik öngörülerde bulundu. Ergezen, petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısının altın fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini vurguladı.

Küresel savaş piyasalara sıçradı! Yatırımcı ne yapacak? Altın, petrol ve borsada kritik dönem
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