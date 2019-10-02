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02.10.2019
Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına bombalı saldırı düzenleyen PKK'lı öldürüldü | Video
İçişleri Bakanlığı'ndan terör operasyonlarına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Jandarma birliklerince Siirt'te 29 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri listede aranan Osman Ekinci olduğu tespit edildi.
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