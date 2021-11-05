06 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları SİHA'lar ABD'yi rahatsız etti! ABD’li senatörden Türkiye'nin SİHA programını hedef alan tasarı

SİHA'lar ABD'yi rahatsız etti! ABD’li senatörden Türkiye'nin SİHA programını hedef alan tasarı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2021 10:47
Terör örgütlerine desteği ile bilinen ve 778 milyar dolarlık savunma bütçesini kabul eden ABD'de, Demokrat Senatör Bob Menendez yerli üretim İHA ve SİHA teknolojisinden rahatsız oldu. Başlattığı karalama kampanyasında ülkesinin yaptıklarını bir kenara bırakan senatör, SİHA teknolojisinin araştırılmasını istedi, barışa karşı tehdit olarak ileri sürdü. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit ağabeyinden özür dilemedi! Bu tweet ne olacak Türkkan?
İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit ağabeyinden özür dilemedi! Bu tweet ne olacak Türkkan?
Çocuklarla tek tek ilgilendi şarkı söyledi
Çocuklarla tek tek ilgilendi şarkı söyledi
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda
"Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda"
İYİ Partili Türkkan’dan şehit yakınına küfür!
İYİ Partili Türkkan'dan şehit yakınına küfür!
Emin Çölaşan’dan 28 Şubat zihniyeti Yaşam tarzı üzerinden yeniden provokasyon
Emin Çölaşan'dan 28 Şubat zihniyeti Yaşam tarzı üzerinden yeniden provokasyon
Bitmeyen yol çalışması! Artık çileye döndü
Bitmeyen yol çalışması! Artık çileye döndü
KKTC’de hükümet kuruldu!
KKTC’de hükümet kuruldu!
CHP’ye tezkere tepkisi
CHP'ye tezkere tepkisi
Powerbank patlaması neden oluyor?
Powerbank patlaması neden oluyor?
İnternet anketleri gerçeği yansıtıyor mu?
İnternet anketleri gerçeği yansıtıyor mu?
Üniforma ile fotoğraf paylaşma tehlikesi!
Üniforma ile fotoğraf paylaşma tehlikesi!
Daha Fazla Video Göster