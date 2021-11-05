SİHA'lar ABD'yi rahatsız etti! ABD’li senatörden Türkiye'nin SİHA programını hedef alan tasarı

Terör örgütlerine desteği ile bilinen ve 778 milyar dolarlık savunma bütçesini kabul eden ABD'de, Demokrat Senatör Bob Menendez yerli üretim İHA ve SİHA teknolojisinden rahatsız oldu. Başlattığı karalama kampanyasında ülkesinin yaptıklarını bir kenara bırakan senatör, SİHA teknolojisinin araştırılmasını istedi, barışa karşı tehdit olarak ileri sürdü. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.

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