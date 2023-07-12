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Seyyid Abdülbaki El-Hüseyni vefat etti! El-Hüseyni sağlık sorunları yaşıyordu

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Giriş: 12.07.2023 15:24
Güncelleme:12.07.2023 15:25
Menzil cemaatinin lideri Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni hayatını kaybetti. El-Hüseyni bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. 7 evlat sahibi olan El-Hüseyni bugün öğlen saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. El-Hüseyni'nin ne zaman ve nerede defnedileceğiyle ilgili açıklama yapılmadı.

Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki, Nakşibendi Yolu'nun büyüklerinden olan Abdülhakim El-Hüseyni'nin evlatlarındandı. Ağabeyi Muhammed Raşit El-Hüseyni'nin 1993 yılında Hak'ka yürümesinden sonra Menzil'de irşad görevini devralmıştı.

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