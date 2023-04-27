Seyhan Nehri'ne yeni gerdanlık! Adana'daki dev eseri Bakan Adil Karaismailoğlu A Haber'de anlattı

Başkan Erdoğan'ın yarın açılışını yapacağı Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu önemli ifadeler kullandı. Türkiye'nin artık 50 yıllık planlar yaptığını söyleyen Karaismailoğlu, "Birileri göreve gelince vatandaşı unutuyor" dedi. Bakan Karaismailoğlu ayrıca köprünün özelliklerini de sayarken "Seyhan Nehri'nin üzerine 'gerdanlık' gibi bir köprü inşa ederek, Akdeniz'in incisi güzel Adana'mızı dev bir esere daha kavuşturuyoruz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... .