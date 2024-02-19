Şeriatı hedef alan avukat Feyza Altun evindeki aramanın ardından gözaltına alındı! İşte o anlar

Avukat Feyza Altun, dün sosyal medya hesabından şeriat ile ilgili mesajı yazdı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımların ardından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'taki evinde arama yapıldı. Aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İşte o anlar…

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