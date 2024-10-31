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Senegal Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Senegal Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 15:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye'yi resmi törenle karşıladı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş anlattı.
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Senegal Cumhurbaşkanı Ankara’da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Senegal Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
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