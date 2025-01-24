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Selçuk Mahalle muhtarı A Haber’de!

Selçuk Mahalle muhtarı A Haber’de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.01.2025 23:05
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çökmesiyle bölgede panik yaşandı. Selçuk mahalle muhtarı Mehmet Cırık A Haber'de açıklamalarda bulundu. Cırık, “Namazda çıktığımızda büyük bir gürültü koptu ve koşarak buraya geldik. Binanın çöktüğünü gördük. Önceden sesler gelmiş ve binanın çöktüğünü anlamışlar ve insanları uyarmışlar. Kaçabilen kaçmış diğerleri enkaz altında kalmış.” ifadelerini kullandı. Öte yandan A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in binaların altında bulunan dükkanlarda genişletilme veya herhangi bir kolon kesilmesi durumu söz konusu mu sorusuna ise konu hakkında net bir bilgisi olmadığı belirtti. Cırık, “İçeride Türk aile yok. Hep Suriyeli kardeşlerimiz bulunmakta.” dedi.
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Selçuk Mahalle muhtarı A Haber’de!
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