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Selçuk Bayraktar’dan Akıncı Belgeseli paylaşımı

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Giriş: 21.05.2020 22:04
Güncelleme:21.05.2020 22:09
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Bay-Kar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter hesabı üzerinden heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, Akıncı TİHA ile ilgili bir belgeselin kısa sürede yayınlanacağını duyurdu ve söz konusu belgeselin fragmanını yayınladı. Bayraktar paylaşımında, ''Bizimkisi biraz delilik hakikaten…'' ifadelerini kullandı.

AKINCI'NIN ÖZELLİKLERİ NELER?

40 bin feet irtifaya kadar çıkabilen Akıncı, 24 saat havada kalabiliyor. Bu özellikleriyle savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de gerçekleştirebiliyor.

20 metre kanat açıklığına sahip Akıncı, Cirit, Bozok, Gökdoğan ve Bozdoğan gibi yerli mühimmatlarla donatılacak.

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