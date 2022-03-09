09 Mart 2022, Çarşamba
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Selçuk Bayraktar geleceğin mühendisleriyle buluştu! Öğrencilerden sevgi seli
Baykar Teknoloji lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Kocaeli ve Bursa'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Geleceğin mühendis adaylarına verdiği konferanslarla önemli bilgiler veren Bayraktar, Bursa Teknik Üniversitesi'nde babası Özdemir Bayraktar adına yapılan atölyenin de açılışını gerçekleştirdi.