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Selçuk Bayraktar çok konuşulan o fotoğrafın hikayesini A Haber'e anlattı
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" Gaziantep'te düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. A Haber yayınına konuk olan Selçuk Bayraktar sosyal medyada çok konuşulan o fotoğrafın hikayesini anlattı.
TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te başladı. Ayakları yerden kesen tek festival start aldı. 7 binden fazla takımda toplam 100 bin genç 21 kategoride gençler dereceye girmek için yarışıyor.
Bayraktar festivaldeki son gelişmeleri A Haber'e anlattı.
Selçuk Bayraktar sosyal medyada çok konuşulan o resimle ilgili konuştu "Orası Diyarbakır Lice Tapantepe resimde uçağı taşıyan ben değilim ama oradayım ben de... Herkes bana benzetiyor ama uçağı taşıyan ben değilim resmi çeken kişinin tarafındayım... O kareler benim yine 2005'li yıllara döndürüyor" dedi.