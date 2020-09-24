Selçuk Bayraktar çok konuşulan o fotoğrafın hikayesini A Haber'e anlattı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" Gaziantep'te düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. A Haber yayınına konuk olan Selçuk Bayraktar sosyal medyada çok konuşulan o fotoğrafın hikayesini anlattı.

TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te başladı. Ayakları yerden kesen tek festival start aldı. 7 binden fazla takımda toplam 100 bin genç 21 kategoride gençler dereceye girmek için yarışıyor.

Bayraktar festivaldeki son gelişmeleri A Haber'e anlattı.

Selçuk Bayraktar sosyal medyada çok konuşulan o resimle ilgili konuştu "Orası Diyarbakır Lice Tapantepe resimde uçağı taşıyan ben değilim ama oradayım ben de... Herkes bana benzetiyor ama uçağı taşıyan ben değilim resmi çeken kişinin tarafındayım... O kareler benim yine 2005'li yıllara döndürüyor" dedi.