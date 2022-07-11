11 Temmuz 2022, Pazartesi
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Sel felaketi neden yaşandı? İstanbul'un altyapı sorunu mu var, varsa neden çözülmüyor?
İstanbul'da etkili olan yağışlar sel ve taşkınlara neden oldu. Birçok ilçede ev ve iş yerlerini su bastı, maddi hasar oluştu. Peki megakentte altyapı sorunu mu var, varsa neden çözülmüyor? Esenyurt iki yıl aradan sonra ikinci defa neden su altında kaldı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.