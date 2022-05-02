02 Mayıs 2022, Pazartesi
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Şehitliklerde ziyaretçi yoğunluğu! Kabirler ziyaret edildi, dualar okundu
Ramazan Bayramı arifesinde şehitler unutulmadı. Kabirler ziyaret edildi, dualar okundu. 15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında, darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine, ziyaretçi akını vardı. Adana'da da şehitlikler doldu taştı.