Şehit Teğmen Kamuran Ablak için Kocaeli Gölcük'te cenaze töreni

Pençe-3 Harekatı'nda keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Teğmen Kamuran Ablak için Kocaeli Gölcük'te cenaze tören süzenlendi. Şehit Teğmen Kamuran Ablak kılınan cenaze namazı ardından toprağa verilecek.

Şehit Teğmen Kamuran Ablak'ın naaşı törenle memleketine uğurlanmıştı.

Pençe-3 Harekatı'nda keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Teğmen Kamuran Ablak için Şırnak'ta tören yapılmıştı.







23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehit Teğmen Ablak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu, dua edilmişti.





Ablak'ın naaşı, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşınmıştı.





Şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kocaeli'ne uğurlanmıştı.

Törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve şehidin silah arkadaşları katılmıştı.





Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-3 Harekatı kapsamında görev yapan Teğmen Kamuran Ablak, keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında dün gece rahatsızlanmış helikopterle sevk edildiği hastanede müdahaleye rağmen şehit düşmüştü.



ŞEHİT OĞLUNUN TÜRK BAYRAĞINA SARILI TABUTUNU ÖPTÜ

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı'nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) cenazesi baba ocağına getirildi.



Teğmen Ablak'ın yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak ağıt yakarken, baba Orhan Ablak oğluyla tabutunu öperek vedalaştı.



Kuzey Irak'ta Pençe-3 Harekatı kapsamında görev yapan ve 7 ay önce evlenen Piyade Teğmen Kamuran Ablak, dün arama tarama görevi sırasında rahatsızlandı. Helikopter ile Şırnak'a getirilen Ablak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehit teğmenin naaşı uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na buradan da helallik alınması için Gölcük Çiftlik Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Aile son kez oğullarının yüzünü görmek isteyince şehit teğmenin naaşı, binaya alındı. Daha sonra da evin önünde helallik alındı.



TABUTA SARILIP AĞIT YAKTILAR



Baba Orhan Ablak, oğlunu, evlerinin önünden son kez tabutunu öperek, gözyaşları arasında yolcu etti. Anne Elif Ablak ve acılı eş Esma Ablak da gözyaşlarına boğuldu. Tabuta sarılan aile ve yakınları, ağıtlar yaktı. Şehit teğmenin naaşı ikindi vakti kılınacak cenaze namazı için Hicret Camii'ne götürüldü.



