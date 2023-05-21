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Şehit Ramazan Emet'in ailesinden CHP ve HDPKK ortaklığına tepki: Onlara oy verenlere yazıklar olsun zehir zıkkım olsun!

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Giriş: 21.05.2023 23:45
2016 yılında terör örgütü PKK tarafından düzenlenen kalleş saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Emet'in ailesi kameralar karşısındaki CHP ve ittifak ortağı HDPKK'ya sert tepki gösterdi. Acılı aile "Onlara oy verenlere yazıklar olsun. Demirtaş'ın karısı çıkıp konuşuyor "Evlatlarım babasız" diyor. Benim şehidimin çocukları 7 yıldır babasız. Utanmadan çıkmış konuşuyorlar. "HDP ile bir olan şerefsizdir" diyorlar. Şerefsiz değil de nesin sen?" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Onlara oy verenlere yazıklar olsun
"Onlara oy verenlere yazıklar olsun"
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