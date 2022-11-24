24 Kasım 2022, Perşembe
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Şehit öğretmenlerimizin anısına… İşte kahraman şehit öğretmenlerimiz
Terör örgütünün saldırılarında tam 149 öğretmen şehit oldu. Bu ülke için eğitim için yaşamını yitiren öğretmenlerimiz anıyoruz... Kimisi hayatlarının baharında, kimisi emekli olmak üzereyken şehadete yürüdü. Tek amaçları vardı. Türkiye'nin geleceğini emanet edeceği genç nesilleri eğitmek. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde şehit öğretmenlerimizi bir kere daha saygıyla yad ediyoruz...