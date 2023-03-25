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Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Belgeseli

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Giriş: 25.03.2023 19:36
Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir suikast sonucu helikopter kazasıyla şehit olmasından bu yana 14 yıl geçti. BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, güzel ahlakı, devlet ve millet sevgisiyle hiç unutulmadı. İşte Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı...
Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Belgeseli
Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Belgeseli
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