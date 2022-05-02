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Şehit Eren Bülbül’ün ailesinin buruk bayramı! Eren Bülbül’süz 9. bayram

A Haber
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Giriş: 02.05.2022 16:26
Bayramda şehitlerde unutulmadı. Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün mezarını ailesi ve sevenleri ziyaret etti. A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım, anne Ayşe Bülbül’e mikrofon uzattı ve hislerini sordu.
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