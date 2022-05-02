Şehit Eren Bülbül’ün ailesinin buruk bayramı! Eren Bülbül’süz 9. bayram

Bayramda şehitlerde unutulmadı. Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün mezarını ailesi ve sevenleri ziyaret etti. A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım, anne Ayşe Bülbül’e mikrofon uzattı ve hislerini sordu.

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