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Şehit babasından Meral Akşener’e kurşun tepkisi: Yüreği varsa kurşunu PKK’nın önüne koysun!

A Haber
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Giriş: 07.04.2023 14:35
15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan özel harekat polisi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, 7'li koalisyona tepki gösterdi. Yiğit, "Bunlar vatanı bölüp, parçalamak istiyor" dedi.
Şehit babasından 7’li koalisyona tepki ŞEHİT BABASINDAN 7'Lİ KOALİSYONA TEPKİ

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