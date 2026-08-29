Dev satışta Türk izleyicisi ve TV kanalları kazandı! Rekabet Kurumu'ndan yayıncılara ve tüketiciye tarihi güvence

Paramount'un dünya devi Warner Bros'u devralma hamlesine Rekabet Kurumu'ndan koşullu izin çıktı. Kararla birlikte sinema, dizi ve TV dünyasında tekelleşmenin önüne geçilirken, Digiturk, TV+, Tivibu ve D-Smart başta olmak üzere tüm televizyon sağlayıcılarına 2029 yılı sonuna kadar kritik bir yayın güvencesi sağlandı. Ekranlarda izleyicilerin seçeneklerini artıracak tarihi adımlar atıldı.