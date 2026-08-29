Kahramankazan Gastronomi Festivali kapılarını açtı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesi, bu yıl ikincisi düzenlenen Gastronomi Festivali ile kapılarını tüm Türkiye’ye açtı. Millet Bahçesi’nde kurulan dev stantlarda yöresel lezzetler görücüye çıkarken, festivalin yıldızı coğrafi işaretli Kahramankazan kavurması oldu. Uluslararası halk danslarından çocuk etkinliklerine, dev konserlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı heyecanına kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan festivalin nabzını A Haber muhabiri Kübra Bal tuttu.