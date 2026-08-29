ANALİZ | İsrail Türkiye'yi neden hedef alıyor?

İsrail'de seçim atmosferi kızışırken, köşeye sıkışan soykırımcı Başbakan Netanyahu’nun Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan küstah açıklamaları bölgedeki gerilimi tırmandırıyor. Binlerce yıllık devlet geleneği ve Anadolu’nun kadim hafızasıyla hareket eden Türkiye, tehditler karşısında sarsılmaz bir irade sergilerken; Ankara’nın hem masadaki diplomatik gücü hem de sahadaki caydırıcılığı kirli planları bozmaya devam ediyor. İşte A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in haberi..