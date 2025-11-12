Şehit Astsubay Özcan’ın babasının metanetleri sözleri yüreklere dokundu: En büyük tesellim şehit babası olmam

Gürcistan’da düşen C-130 askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan’ın babası Mehmet Özcan’ın metanetli sözleri yürekleri dağladı. Taziye çadırında konuşan 78 yaşındaki baba, “Önce vatan sağ olsun. O benim için en büyük mertebe. Mekanı cennet olsun, oğlum dört dörtlük bir insandı.” dedi. Emekliliği dolmasına rağmen görevine aşkla devam eden şehidin, Karabük’te toprağa verileceği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN