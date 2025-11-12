12 Kasım 2025, Çarşamba

Haberler Gündem Videoları Şehit Astsubay Özcan'ın babasının metanetleri sözleri yüreklere dokundu: En büyük tesellim şehit babası olmam
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2025 17:22
Gürcistan’da düşen C-130 askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan’ın babası Mehmet Özcan’ın metanetli sözleri yürekleri dağladı. Taziye çadırında konuşan 78 yaşındaki baba, “Önce vatan sağ olsun. O benim için en büyük mertebe. Mekanı cennet olsun, oğlum dört dörtlük bir insandı.” dedi. Emekliliği dolmasına rağmen görevine aşkla devam eden şehidin, Karabük’te toprağa verileceği öğrenildi.
