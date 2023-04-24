Seçmenin nabzı son anketlere yansıdı! Makas açılıyor…

Seçime 20 gün kaldı. Sahada hummalı bir çalışma var. Anket şirketleri de, seçmenin nabzını yoklamaya devam ediyor. Yapılan son 2 anketin sonuçları açıklandı. Tablo Başkan Erdoğan'la, Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki makasın giderek açıldığını gösteriyor.

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