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Seçmenin nabzı son anketlere yansıdı! Makas açılıyor…

A Haber
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Giriş: 24.04.2023 09:30
Seçime 20 gün kaldı. Sahada hummalı bir çalışma var. Anket şirketleri de, seçmenin nabzını yoklamaya devam ediyor. Yapılan son 2 anketin sonuçları açıklandı. Tablo Başkan Erdoğan'la, Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki makasın giderek açıldığını gösteriyor.
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Seçmenin nabzı son anketlere yansıdı
Seçmenin nabzı son anketlere yansıdı
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