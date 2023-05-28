Seçimin 2. turunda renkli görüntüler! Gelin-damat, Kafkas, Yörük…

Türkiye sabahın erken saatlerinden itibaren ikinci kez seçim heyecanını yaşadı. Seçim yurdun dört bir yanında renkli görüntülere de sahne oldu. Bazı seçmenler sandık başına sıra dışı kıyafetleriyle gitti. İşte tüm detaylar…

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