20 Mayıs 2023, Cumartesi
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Seçimi kaybedince strateji değişti | PKK ile ittifak çok eski! Öcalan sorun değilmiş
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk tura HDP'nin, dolayısı ile Kandil'in desteği ile girmişti. Aldığı oy oranları ile hayal kırıklığına uğrayan Kılıçdaroğlu, seçim gecesi ani bir kararla rotasını değiştirdi. Kandil stratejisi çökünce bu kez hem ulusalcı hem milliyetçi kanadın oylarına talip oldu, "Vatan" ve "Beka" vurgulu mesajlar yayınladı. Dün de Zafer Partisi'nin kapısını çaldı. Kılıçdaroğlu'nun bu "u" dönüşü, ittifak adımını çok önceden attığı HDP'yi rahatsız etti. Hatta HDP'li Hasip Kaplan'dan Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı tehdit bile geldi. A Haber o tehdidi, Kılıçdaroğlu'na sordu. Kılıçdaroğlu soruyu cevapsız bıraktı.