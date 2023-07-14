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Seçim yenilgisinden 45 gün sonra Kemal Kılıçdaroğlu’dan Meral Akşener ziyaret

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Giriş: 14.07.2023 09:44
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanlığı'na tekrar seçilen Meral Akşener'i ziyaret etti. İki Genel Başkan, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin yapıldığı 28 Mayıs akşamı ittifak liderleri ile birlikte görüşmüştü. 45 gün sonra Akşener ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Akşener geçtiğimiz günlerde partisinin kurultayında Kılıçdaroğlu'na yaptığı sert eleştiriler ile gündeme gelmiş "Herkes kendi yoluna" mesajı dahi vermişti. Bu sürpriz görüşme akıllara ‘yerel seçim için yeni bir ittifak mı yapılıyor?’ sorularını getirdi.
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