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Seçim sonuçları muhalefetin dengesini bozdu! Kongre ve 40 vekil kavgaları ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 08.06.2023 13:08
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Meclis Başkanı seçimlerinde aday gösteren ittifak ortaklarını siyasi nezaketsizlikle suçladı. Gürsel Erol, “Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir” ifadelerini kullandı. Öte yandan CHP’de değişim çağrıları sürüyor, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimin kaybedeni olan baba olarak gördüğü Kılıçdaroğlu rest çekti ve “Bu gafletle devam edemeyiz” dedi. HDP ise bölünme sürecine girdi. İYİ Parti’de ise ittifak ve yenilginin hesabı görülüyor. Siyasetin gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çınar Özen değerlendirdi.
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