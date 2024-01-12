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Seçil Erzan mahkemede ağladı!

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Giriş: 12.01.2024 19:04
Güncelleme:12.01.2024 19:04
Türkiye'nin günlerce konuştuğu fon vurgunu davasında 2. duruşma bugün görülüyor. 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan ile birlikte 7 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları aktardı.
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