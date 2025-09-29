Savunma sanayinde yüzde 100 yerli motor dönemi!

Son yıllarda savunma sanayinde atılan adımlarla Türkiye oyun kurucu ülkeler arasına girerken, motor teknolojileri konusunda yaşanılan örtülü ya da açık ambargolar; Türkiye'yi karada, denizde ve havada tam bağımsızlık hedefinden geri koymuyor. Yapılan çalışmalarla birlikte milli silahlarda yerli motor konusunda da büyük aşama kaydedildi.