29 Eylül 2025, Pazartesi
Savunma sanayinde yüzde 100 yerli motor dönemi!
Son yıllarda savunma sanayinde atılan adımlarla Türkiye oyun kurucu ülkeler arasına girerken, motor teknolojileri konusunda yaşanılan örtülü ya da açık ambargolar; Türkiye'yi karada, denizde ve havada tam bağımsızlık hedefinden geri koymuyor. Yapılan çalışmalarla birlikte milli silahlarda yerli motor konusunda da büyük aşama kaydedildi.