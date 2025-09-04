Savcının katil zanlısı tutuklandı! "Liseye yazdırmış, nasihat vermiş"

İstanbul Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Çekmeköy’de boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü. Onu öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can’dı. Bugün tutuklanan katil zanlısının ifadesi de ortaya çıktı. Pişman olduğunu söyleyen Mustafa Can, savcıdan 150 bin lira alacağı olduğunu iddia etti. İşte kan donduran cinayetin detayları...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN