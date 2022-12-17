17 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Savcı Sayan'dan çok konuşulacak iddia: Kılıçdaroğlu İmamoğlu'ndan istifasını istedi

Savcı Sayan'dan çok konuşulacak iddia: Kılıçdaroğlu İmamoğlu'ndan istifasını istedi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2022 22:44
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber canlı yayınında, Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 'adaylık' geriliminin büyük olduğunu açıkladı. Sayan, "Görüştüğüm CHP’li isimler Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’ndan istifasını istediğini söyledi” iddiasında bulundu.
CHP lideri İmamoğlu’ndan istifasını istedi
CHP lideri İmamoğlu'ndan istifasını istedi
İmamoğlu’nun hukuki süreci ne kadar sürecek?
İmamoğlu'nun hukuki süreci ne kadar sürecek?
Akşener’in danışmanından HDP ile ittifak itirafı
Akşener'in danışmanından HDP ile ittifak itirafı
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
’’İstismar siyaseti yapmaya çalışıyorlar
''İstismar siyaseti yapmaya çalışıyorlar"
Şeb-i Arus törenlerine yoğun ilgi!
Şeb-i Arus törenlerine yoğun ilgi!
Murat Kurum: Bu çok önemli bir başarı
Murat Kurum: Bu çok önemli bir başarı
Hablemitoğlu suikastı faili cezaevinde
Hablemitoğlu suikastı faili cezaevinde
A Haber Kızılelma’nın yuvasında!
A Haber Kızılelma’nın yuvasında!
İmamoğlu’na hapis cezası! Flaş sözler
İmamoğlu'na hapis cezası! Flaş sözler
Mardin’e 17,5 milyar liralık yatırım!
Mardin'e 17,5 milyar liralık yatırım!
Mardin’de Başkan Erdoğan heyecanı!
Mardin'de Başkan Erdoğan heyecanı!
Daha Fazla Video Göster