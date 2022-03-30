Saskia Van Westhreenen: Başkan Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilebilir

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu oldu. Antalya Diplomasi Forumu’ndan sonra İstanbul 2. kez tarihi zirveye ev sahipliği yaptı. Başkan Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasında yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri dünya basınında büyük yankı buldu. Hollanda’nın en yüksek tirajlı gazetelerinden biri, Başkan Erdoğan'a barış girişimlerinden dolayı “Nobel Barış Ödülü” verilebileceğini yazdı. Açıklama ise gazeteci Saskia Van Westhreenen'den geldi.

Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonlanması için yürüttüğü çabalar sonuç verdi.

İSTANBUL'DA TARİHE GEÇEN ZİRVE

Büyük bir diplomatik başarıyla, Moskova ve Kiev yönetiminden temsilciler, ikinci kez Türkiye'nin arabuluculuğuyla İstanbul'da buluştu.

İstanbul'da gerçekleşen tarihi zirve, tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.

TÜRKİYE İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Hollanda'nın yüksek tirajlı gazeteleri arasında yer alan Algemeen Dagblad'in baş haber sorumlusu Saskia Van Westhreenen de Türkiye'nin bu başarısına vurgu yapan bir makale kaleme aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Makalede, Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için Başkan Erdoğan'ın gösterdiği yoğun diplomasi trafiğine vurgu yaptı.

Başkan Erdoğan'ın girişimlerinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

"BU KİMİN AKLINA GELEBİLİRDİ?"

Hollandalı gazeteci, makalesinde, "Ukrayna-Rusya Savaşının sona ermesi ve barışın sağlanması konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle Başkan Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilebilir. Bu kimin aklına gelebilirdi?" ifadelerini kullandı.