Santorini ıssız adaya mı dönüşecek?

Ege Denizi’nde sadece bir haftada tam 600'ü aşkın deprem kayda geçti. Yaşanan depremler sonrası halk geceyi korku ve panik içinde geçirdi. Santorini Adası sakinleri ise bölgeyi terk etmek için feribotlara akın etti. Yaklaşık beş bin kişinin terk ettiği Santorini adasında gece boyu en az 36 sarsıntı daha oldu. Yunanistan'da bulunan A HABER muhabiri İlhan Tahsin son gelişmeleri aktardı.

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