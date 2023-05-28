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Sandıklar kapandı! Oy verme işlemi tamamlandı

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Giriş: 28.05.2023 17:19
Son dakika haberleri… Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan 2. turda sandıklar kapandı ve oy verme işlemi tamamlandı. Gözler yayın yasağının kalkmasında sonra gelecek sonuçlara çevrildi.
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Sandıklar kapandı! Oy verme işlemi tamamlandı
Sandıklar kapandı! Oy verme işlemi tamamlandı
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