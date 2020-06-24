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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank paylaştı! SARB-83 ilklere imza atarak testi geçti | VİDEO

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Giriş: 24.06.2020 15:49
Güncelleme:24.06.2020 15:53
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beton delici mühimmat olarak tasarlanan ve harp başlığı teknolojisine sahip SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, test görüntüsüne ilişkin videoya da yer verdi.

SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi. HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün."

SARB-83 ilklere imza atarak testi geçti
SARB-83 ilklere imza atarak testi geçti
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