Sanal eğlence değil sanal kabus! İsrail’e destek Filistin’e sansür

Instagram ve Facebook, Türkiye'nin ikazlarına rağmen katalog suçlara ön ayak oldu. Yetmedi Filistin paylaşımlarına sansür uyguladı, İsrail destekçilerini körükledi en nihayetinde Türkiye'den veto yedi. İngiltere'de ise ırkçılığı ateşledi. Müslüman karşıtlığını besledi. Tıpkı Ankara gibi Londra'dan da Instagram’a tepki geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer "Haddinizi bildireceğiz" dedi.

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