14 Mart 2025, Cuma
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Şam’a üst düzey ziyaretin şifreleri A Haber'de! Bölgede ne oluyor?
Suriye devleti ile SDG/YPG ile imzalanan anlaşma sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.