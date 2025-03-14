Şam’a üst düzey ziyaretin şifreleri A Haber’de! Bölgede ne oluyor?

Suriye devleti ile SDG/YPG ile imzalanan anlaşma sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

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