24 Şubat 2023, Cuma
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Saldırı hazırlığı yapıyorlardı… Hücum yelekleriyle yakalandılar
İstanbul’da birbirlerine saldırı hazırlığında olan iki çeteye operasyon yapıldı. 30 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda silah, mermi, çelik yelek ve hücum yelekleri ele geçirildi.