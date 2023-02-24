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Saldırı hazırlığı yapıyorlardı… Hücum yelekleriyle yakalandılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.02.2023 10:04
İstanbul’da birbirlerine saldırı hazırlığında olan iki çeteye operasyon yapıldı. 30 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda silah, mermi, çelik yelek ve hücum yelekleri ele geçirildi.
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