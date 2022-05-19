19 Mayıs 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Salda Gölü bataklığa döndü iddiası yalanladı! İşte Salda Gölü’nün hali
Salda Gölü’nün bataklığa döndüğünü iddiasıyla yürütülmeye çalışılan algı operasyonuna cevap Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum, Salda Gölü’nün son halinin görüldüğü videoyu yayınladığı paylaşımına çekilmenin mevsimsel nedenlere bağlı olduğunu da not düştü. Algı operasyonları ise başlamadan bitmiş oldu.