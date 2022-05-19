Salda Gölü bataklığa döndü iddiası yalanladı! İşte Salda Gölü’nün hali

Salda Gölü’nün bataklığa döndüğünü iddiasıyla yürütülmeye çalışılan algı operasyonuna cevap Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum, Salda Gölü’nün son halinin görüldüğü videoyu yayınladığı paylaşımına çekilmenin mevsimsel nedenlere bağlı olduğunu da not düştü. Algı operasyonları ise başlamadan bitmiş oldu.

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