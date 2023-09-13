13 Eylül 2023, Çarşamba
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Sakarya Zaferi’nin 102. yıl dönümü! Yunan’a geçit vermeyen topraklar
Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktalarından biri Sakarya Meydan Muharebesiydi... Ankara'yı işgal etmek isteyen Yunan ordusuna karşı bir millet topyekün mücadele verdi. Düşmanını Polatlı sırtlarında bekleyen inanmış Türk ordusu, Yunanistan'ın hayallerini kabusa çevirdi. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 102. yıl dönümü zafer yolunda yaşananları A Haber ekranlara getirdi.