17 Nisan 2025, Perşembe
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Şaibeli kuruştay çalkantılarında yeni gelişme: A Haber'de çarpıcı yorum: İmamoğlu'na içeriden bir operasyon var
CHP'de skandalların ardı arkası kesilmezken şaibeli kurultaya sürecinde CHP'li Yusuf Gögerkaya'nın savcılığa verdiği ifadesinde pavyonda para karşılığı oyunu Özgür Özel'e yönelik kullandığını itiraf etmesi gündeme bomba gibi düştü. Dikkat çeken itirafların ardından A Haber canlı yayınına katılan uzman konuklar konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.