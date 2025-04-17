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Şaibeli kuruştay çalkantılarında yeni gelişme: A Haber’de çarpıcı yorum: İmamoğlu’na içeriden bir operasyon var

Şaibeli kuruştay çalkantılarında yeni gelişme: A Haber'de çarpıcı yorum: İmamoğlu'na içeriden bir operasyon var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.04.2025 03:02
CHP'de skandalların ardı arkası kesilmezken şaibeli kurultaya sürecinde CHP'li Yusuf Gögerkaya'nın savcılığa verdiği ifadesinde pavyonda para karşılığı oyunu Özgür Özel'e yönelik kullandığını itiraf etmesi gündeme bomba gibi düştü. Dikkat çeken itirafların ardından A Haber canlı yayınına katılan uzman konuklar konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Şaibeli kuruştay çalkantılarında yeni gelişme: A Haber’de çarpıcı yorum: İmamoğlu’na içeriden bir operasyon var
Şaibeli kuruştay çalkantılarında yeni gelişme: A Haber’de çarpıcı yorum: İmamoğlu’na içeriden bir operasyon var
Şaibeli kuruştay çalkantılarında yeni gelişme: A Haber'de çarpıcı yorum: İmamoğlu'na içeriden bir operasyon var
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