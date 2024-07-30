30 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Sahipsiz köpek düzenlemesi Meclis’ten geçti

Sahipsiz köpek düzenlemesi Meclis’ten geçti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2024 08:46
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun teklifi 224 hayır oyuna karşı 275 evet oyu alarak yasalaşmış oldu. Peki, değişiklik yapılan Hayvanları Koruma Kanunu'nda neler var?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sahipsiz köpek düzenlemesi Meclis’ten geçti
Sahipsiz köpek düzenlemesi Meclis’ten geçti
17 İlde Narkoçelik operasyonu
17 İlde "Narkoçelik" operasyonu
16 yıl önce bugün AK Parti’yi kapatmak istediler
16 yıl önce bugün AK Parti’yi kapatmak istediler
Gazze’deki soykırıma dünya sessiz kalıyor!
Gazze'deki soykırıma dünya sessiz kalıyor!
Erdoğan’dan İsrail’e net mesaj! Aynısını onlara da yaparız
Erdoğan'dan İsrail’e net mesaj! "Aynısını onlara da yaparız"
CHP’li belediyeler borç batağında!
CHP’li belediyeler borç batağında!
Yol verme kavgasında sürücü darbeden şahıs gözaltında!
Yol verme kavgasında sürücü darbeden şahıs gözaltında!
Zabıtanın dikkati terör örgütü üyesini yakalattı!
Zabıtanın dikkati terör örgütü üyesini yakalattı!
Sokak köpeği yasası karşıtlarından skandal!
Sokak köpeği yasası karşıtlarından skandal!
Van’da PKK lehine slogan atan kişilere müdahale!
Van'da PKK lehine slogan atan kişilere müdahale!
Bakan Kacır A Haber’de tarih verdi! TOGG 4X4 ne zaman çıkacak?
Bakan Kacır A Haber'de tarih verdi! TOGG 4X4 ne zaman çıkacak?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu!
Daha Fazla Video Göster