Sahipsiz köpek düzenlemesi Meclis’ten geçti

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun teklifi 224 hayır oyuna karşı 275 evet oyu alarak yasalaşmış oldu. Peki, değişiklik yapılan Hayvanları Koruma Kanunu'nda neler var?

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