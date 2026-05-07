'SAHA'daki silahlar hangi özelliklere sahip?

Savunma sanayisinin kalbi SAHA EXPO’da atarken, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli Canik marka silahlar fuara damga vurdu. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci’nin yerinden aktardığı bilgilere göre, mikro-kompakt tasarımlardan dünya ödüllü yarışma silahlarına kadar geniş bir yelpazede sergilenen ürünler, hem kolluk kuvvetlerinin hem de sivil vatandaşların ilgi odağı oldu. Teknolojik donanımları ve üstün atış kabiliyetleriyle dikkat çeken yerli silahlar, Türkiye’nin savunma gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.