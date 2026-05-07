İsrail'den Güney Kıbrıs'ta parayla işgal

İsrail, Ortadoğu’da yürüttüğü işgal politikasını küresel alanda maddi gücünü kullanarak genişletmeye devam ediyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Limasol kentinde koca bir köyün İsrailliler tarafından satın alındığı gerçeği, bölgede büyük bir infiale yol açtı. Filistin’de uygulanan "önce toprak al, sonra işgal et" stratejisinin bir benzerinin Kıbrıs adasında devreye sokulduğu iddiaları, sıcak bölgedeki tansiyonu zirveye taşıdı. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz detayları aktardı.