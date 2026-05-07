Anneler Günü öncesi fırsatçı oyunu

Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü öncesinde çiçek seralarında hummalı bir çalışma var. Türkiye'nin kışlık gül ihtiyacını karşılayan Adana'da üreticiler, iki yıldır büyük bir emekle yetiştirdikleri gülleri hasat etmeye başladı. Ancak serada tanesi 20 liradan çıkan güllerin, çiçekçilerde 200 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulması "fırsatçılık" tartışmalarını da beraberinde getirdi. Üretici ile perakende satış arasındaki 10 katlık fahiş fiyat farkı isyan ettirirken, A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Adana'daki bir gül serasından son gelişmeleri aktardı.