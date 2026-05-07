"Yolyemezler” çetesinin kirli ağı çöktü: 20 hücre evi, milyarlık bahis trafiği
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Yolyemezler" silahlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü dev soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Mehmet Selim Akkoyun liderliğindeki örgütün, İstanbul'daki 20 farklı hücre evinden yasa dışı bahis ağı yönettiği, "SET" adı verilen kiralık banka hesapları kullandığı ve günlük 84 milyon TL'yi aşan bahis trafiğine ulaştığı tespit edildi. Soruşturmada toplam 79 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.