Sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor! Bakanı Koca, "MALPRAKTİS" davası açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, MALPRAKTİS davalarında, kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesine ilişkin yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu ve detaylar paylaştı. Bakan Koca, söz konusu yönetmelikle “Hekimlerimiz de hâkimlerimiz gibi korunmuş, dünyada benzeri olmayan bir güvenceye kavuşmuştur.” mesajını verdi.

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