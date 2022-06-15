15 Haziran 2022, Çarşamba
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Sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor! Bakanı Koca, "MALPRAKTİS" davası açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, MALPRAKTİS davalarında, kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesine ilişkin yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu ve detaylar paylaştı. Bakan Koca, söz konusu yönetmelikle “Hekimlerimiz de hâkimlerimiz gibi korunmuş, dünyada benzeri olmayan bir güvenceye kavuşmuştur.” mesajını verdi.