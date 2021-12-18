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Sağlık Bakanlığı SON DAKİKA Kovid-19 vaka vefat tablosu (18 Aralık 2021)

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Giriş: 18.12.2021 19:32
Sağlık Bakanlığı, 18 Aralık 2021 Cumartesi tarihine ait vaka, vefat ve aşılama verilerini içeren koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 644 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 644 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi.

"HATIRLATMA DOZUNU İHMAL ETMEYİN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının ülkemizdeki seyrini bizler belirleyeceğiz. Birlikte aşı ile korunup tedbirlere uyarak kayıplarımızı azaltacağız. Yok saymakla virüs yok olmuyor ama tedbir ve aşı ile yok olacak. Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin." dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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Sağlık Bakanlığı SON DAKİKA Kovid-19 vaka vefat tablosu 18 Aralık 2021
Sağlık Bakanlığı SON DAKİKA Kovid-19 vaka vefat tablosu (18 Aralık 2021)
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